Эксклюзив 26 июля 2023, 12:34 Пропавший в Туве 4-летний мальчик уже уходил из дома Мать пропавшего в Туве 4-летнего мальчика сообщила, что он уже уходил из дома Freepik

Читать 360tv в

Четырехлетний мальчик, которого ищут в Туве более 120 человек, уже уходил из дома незадолго до пропажи. Об этом сообщила «360» мать ребенка.

Мальчик исчез в селе Хайыракан вечером 25 июля. Он играл во дворе частного дома, за ребенком следил родственник, параллельно занимавшийся делами по хозяйству.

Реклама

«Просто играл во дворе, и когда брат ушел пригнать лошадей, то он убежал», — сказала мать пропавшего мальчика.

На момент исчезновения дома больше никого не было. Ребенок покидал территорию без разрешения и раньше.

«За три-четыре дня тоже такое было, только его сразу же нашли», — отметила жительница Тувы.

По ее словам, скандалов и проблем в семье не было. Женщина добавила, что ее сын вообще не ориентируется на местности и не сможет самостоятельно найти дорогу домой.

В селе есть деревья, кусты и родники, неподалеку находится лес, сообщила мать исчезнувшего мальчика. Семья приблизительно представляет, куда мог пойти ребенок. Спасателям передали эту информацию.

Прокуратура республики взяла на контроль установление обстоятельств исчезновения мальчика. По данным ведомства, ребенок еще играл во дворе около 19:00, но после пропал.

«До 23 часов самостоятельные поиски не дали положительных результатов, в связи с чем родственники обратились в правоохранительные органы», — сообщили в прокуратуре Тувы.

К поискам мальчика привлекли МЧС России по Республике Тыва, МО МВД России «Дзун-Хемчикский», пожарно-спасательную часть, сотрудников администрации Дзун-Хемчикского района и села Хайыракан, а также местных жителей.

Районная прокуратура организовала проверку и контролирует выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего по поручению прокурора Тувы Сергея Дябкина. По результатам проверки дадут оценку работе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Если обнаружатся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки тоже контролирует республиканская прокуратура.