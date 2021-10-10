Пропавший в Татарстане самолет L-410 совершил жесткую посадку

Самолет L-410, ранее пропавший со связи, совершил жесткую посадку в Татарстане. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

По предварительным данным, самолет разбился. На борту находились 23 человека, в том числе 21 парашютист аэроклуба Мензелинска и два члена экипажа.

Воздушное судно потерпело катастрофу в Мензелинском районе Татарстана, сообщил РЕН ТВ. Точное место падения пока неизвестно.

Незадолго до жесткой посадки самолет пропал с радаров и перестал выходить на связь. О судьбе людей на борту пока неизвестно.

На сайте Мензелинского аэроклуба указано, что самолет L-410 рассчитан на 19 пассажиров и двух членов экипажа.

Let L-410 Turbolet — легкий двухмоторный самолет для местных воздушных линий, предназначенный для эксплуатации на неподготовленных площадках, а также аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. Способен перевезти до 19 пассажиров или 1800 килограммов груза на расстояние до 1500 километров.

В сентябре самолет L-410 потерпел крушение в тайге в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.