Пропавший в Петербурге ребенок сам вернулся домой

Родители 12-летнего мальчика 2 августа обратились в полицию Санкт-Петербурга, сообщив о пропаже ребенка. Сегодня мальчик сам вернулся домой, написали «Невские новости».

Мальчик ушел на прогулку с собакой после ссоры с родителями. Все прошло 2 августа около 14:00. В тот день домой он не вернулся. Родители обратились в полицию, но через сутки ребенок сам пришел. Где находился мальчик, неизвестно. В полиции сообщили, что с ним не произошло «ничего противоправного».