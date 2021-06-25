Пропавший под Архангельском легкомоторный самолет потерпел крушение. Экипаж остался жив

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Архангельской области. После падения члены экипажа остались живы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Самолет обнаружен, потерпел крушение. Экипаж жив, принят на борт вертолета Ми-8, будет доставлен в город Котлас. Пилот и летчик-наблюдатель в сознании, состояние уточняется», — процитировало пресс-службу РИА «Новости».

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в результате крушения самолет сгорел. По словам собеседника агентства, один из пассажиров может самостоятельно ходить, а другой нет. Сейчас пострадавших везут на вертолете в больницу.

Ранее ведомство сообщило, что вечером 24 июня с легкомоторным самолетом потеряли связь. Экипаж летательного аппарата следил за пожарной обстановкой в лесах Верхнетоемского района.

В предполагаемый район поиска отправили группу региональной поисково-спасательной базы. Легкомоторный самолет искали с помощью вертолета Ми-8. Как уточнял «Интерфакс» со ссылкой на источник, всего на борту самолета находились два человека.