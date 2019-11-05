Пропавший неделю назад с сыновьями уфимец позвонил жене
В конце октября уфимец Артем Мазов пропал с двумя сыновьями. Недавно он позвонил жене. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Башкирии.
По информации издания ToDay News Ufa, 37-летний мужчина попросил жену не разрушать брак.
Полицейские, спасатели, следователи-криминалисты и волонтеры вели поиски Артема Мазова и мальчиков в возрасте двух и восьми лет с 26 октября. Известно, что мужчина ушел из дома с двумя сыновьями, поссорившись с женой.