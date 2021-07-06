Самолет Ан-26, с которым была потеряна связь, садился в условиях тумана и облачности на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там отметили, что метеоусловия около аэропорта назначения были сложными в момент посадки самолета.

«Во время захода на посадку метеоусловия характеризовались наличием в окрестности аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 метров и сплошной облачности на высоте 720 метров, расположенные в районе горы закрыты облачностью», — сказано в сообщении, которое процитировал «Интерфакс».

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина для выяснения обстоятельств случившегося сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева. Также в нее войдут представители федеральных органов исполнительной власти и региона.

Минтранс РФ и Росавиация находятся в постоянном контакте со специальными поисковыми службами. Поисково-спасательная операция сейчас продолжается. В 08:25 к ней присоединился вертолет Ми-8 .

Самолет Ан-26 выполнял пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Примерно за 10 минут до посадки в аэропорту назначения с экипажем была потеряна связь. Спустя пять минут в аэропорту объявили тревогу и начали поисково-спасательную операцию. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров, по предварительным данным, была глава поселка Палана — Ольга Мохирева.

После исчезновения самолета открыто уголовное дело. Региональная прокуратура проводит проверку.