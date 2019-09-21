  • Пропавший катер с людьми нашли в Азовском море

    21 сентября 2019, 11:35

    Алена Макаренко

    Найден катер с тремя членами экипажа на борту. Он пропал в Азовском море в ночь на 21 сентября. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

    Дрейфующий катер увидели рядом с рыболовецким судном в 02:30, передал информацию капитан. Троих человек подняли на борт, они находятся в удовлетворительном состоянии. Однако их жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Что оказалось причиной ЧП, пока достоверно не известно. По неподтвержденным данным, что-то случилось с мотором или бензином, рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

    «Их искали около часа и нашли», — отметил он.

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    Катер с тремя членами экипажа на борту пропал в акватории Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе. Эту информацию передали в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. На судне находились сотрудники судоремонтного предприятия, катер, предположительно, унесло в море после поломки.