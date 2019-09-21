Пропавший катер с людьми нашли в Азовском море

Дрейфующий катер увидели рядом с рыболовецким судном в 02:30, передал информацию капитан. Троих человек подняли на борт, они находятся в удовлетворительном состоянии. Однако их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Что оказалось причиной ЧП, пока достоверно не известно. По неподтвержденным данным, что-то случилось с мотором или бензином, рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

«Их искали около часа и нашли», — отметил он.

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Катер с тремя членами экипажа на борту пропал в акватории Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе. Эту информацию передали в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. На судне находились сотрудники судоремонтного предприятия, катер, предположительно, унесло в море после поломки.