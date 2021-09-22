Самолет Ан-26, пропавший в среду в Хабаровском крае, обнаружили. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

Самолет находился в эксплуатации у компании «Летные проверки и системы». Ее представители ранее сообщили, что держать связь с родственниками членов экипажа пропавшего Ан-26.

Спасатели, предположительно, нашли самолет Ан-26, который в среду пропал с радаров примерно в 40 километрах от аэропорта Хабаровска. О судьбе экипажа пока не известно. По предварительным данным, на борту находились шесть человек — летчики и технические специалисты.

Однако в МЧС не подтвердили сообщения об обнаружении самолета, сообщило РИА «Новости».

Ранее СМИ со ссылкой на источник в авиаслужбах сообщили, что исчезнувший Ан-26 находился в эксплуатации 42 года, в то время как максимальный ресурс самолета составляет 40 лет.

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов ранее назвал «360» возможные ошибки экипажа Ан-26.

После пропажи самолета СМИ сообщали, что он мог разбиться в Большехехцирском заповеднике.

Житель Хабаровского края рассказывал, что пропавший Ан-26 пролетел очень низко над его домом. Очевидец сразу подумал, что это может завершиться плачевно.