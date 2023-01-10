Происшествия 10 января 2023, 15:35 Пропавших 2 января рыбаков нашли живыми в Горном Алтае Спасатели МЧС нашли пропавших в новогодние праздники четверых рыбаков

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Живыми нашли четверых рыбаков в Горном Алтае, которые пропали еще 2 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Поисковой группе в составе спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России, инспекторов ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Алтай и добровольцам 10 января удалось найти живыми и невредимыми пропавших мужчин.

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«В 16.15 по местному времени поисковой группе — волонтерам и спасателям МЧС России, удалось добраться до избушки, в которой находились мужчины. После заправки их снегоходов топливом, все отправятся домой по проложенной поисковиками дороге», — говорится в сообщении.

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Всего в поиске участвовали 35 человек и 27 единиц техники, в том числе 19 снегоходов и спасательный вертолет.

О пропаже мужчин региональному МЧС стало известно 8 января. Четверо жителей Усть-Коксинского района 2 января выехали на двух снегоходах в сторону озера Анчигар, в урочище «Чикала», но в назначенное время не вышли на связь. Попытки местных жителей самостоятельно отыскать пропавших не увенчались успехом, и только благодаря МЧС удалось всех найти живыми.

Ранее спасатели нашли заблудшего мужчину в Уральских горах Челябинской области. Мужчина приехал из Ижевска вместе с женой, чтобы встретить новый год на природе, в национальном парке «Таганай». Однако после ссоры с супругой турист пошел куда глаза глядят и заблудился.