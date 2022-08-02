Пропавших в лесу женщину с детьми нашли в Вологодской области

Женщину с двумя детьми нашли в лесу в Вологодской области. Пропавшую семью искали несколько дней, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«В ходе разыскных мероприятий пропавшие люди найдены около 19:00 в Шекснинском районе возле урочища Беспутово. К ним направлены врачи скорой медицинской помощи для оценки состояния здоровья и оказания необходимой помощи», — заявили в ведомстве.

Правоохранители узнали об исчезновении 52-летней жительницы Мончегорска в субботу, 30 июля. Женщина пропала с двумя детьми в деревне Красково. Семью сразу же стали искать, а следователи завели уголовное дело.

«На место происшествия выехали опытные сотрудники областного аппарата регионального СКР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России», — уточнили в пресс-службе.

Источник фото: СУ СКР по Вологодской области

Поиском пропавших занялись также специалисты МВД, МЧС, общественники и волонтеры. В работе они использовали специальную технику и воздушные транспортные средства. За организацией поисковой операции лично следил руководитель областного следственного управления СКР.