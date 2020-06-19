Пропавших в Карачаево-Черкесии брата и сестру нашли мертвыми

Двух детей, пропавших из аула в Карачаево-Черкесии, обнаружили мертвыми. Тела брата и сестры выловили из притока реки. Их искали три дня, в поисках задействовали около 500 человек.

Поисковики нашли шестилетнего мальчика и 11-летнюю девочку в правом притоке Большого Зеленчука, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Дети ушли из дома на прогулку 16 июня. Они направились от аула Бесленей Хабезского района в сторону реки и не вернулись. Следователи возбудили уголовное дело.

Для поисков привлекли полицию, сотрудников МЧС и волонтеров — всего порядка 500 человек. Подключились и жители соседних регионов.

Глава СК Александр Бастрыкин прислал в республику для помощи криминалистов центрального аппарата ведомства.