Пропавших в Карачаево-Черкесии брата и сестру будут искать криминалисты

В Карачаево-Черкесии третьи сутки ищут пропавших детей. Брат и сестра ушли из дома 16 июня. Помощь в их поисках окажут криминалисты центрального аппарата СК РФ.

Маленькие жители аула Бесленей — 11-летняя девочка и шестилетний мальчик — отправились на прогулку с разрешения матери, сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы как можно скорее выяснить обстоятельства пропажи детей и для оказания «практической помощи», глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился отправить на место происшествия криминалистов центрального аппарата ведомства.

Накануне в аул выезжал руководитель республиканского следственного управления. На оперативном совещании специалисты определили, как организовывать поисковые работы в дальнейшем. Людей, технику и возможности правоохранительных структур будут использовать сообща СК, МВД по республике и подразделения МЧС.

Брата и сестру ищут более 500 человек, в том числе сотрудники Росгвардии и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Помогают в поисках жители практически всех районов Карачаево-Черкесии и соседних регионов.

По факту исчезновения детей СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.