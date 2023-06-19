Эксклюзив 19 июня 2023, 21:03 Пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристов нашли живыми СК: туристов из Москвы нашли в горах Карачаево-Черкесии

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Группу туристов, которые пропали в горной местности Карачаево-Черкесии 18 июня, нашли на перевале Айюлю. Спасатели доставили путешественников на вертолетах МЧС, сообщила пресс-служба СК России по Карачаево-Черкесской Республике. В распоряжение «360» попали эксклюзивные кадры спасения туристов из Москвы.

«Группу обнаружили в полном составе, угрозы их жизни и здоровью нет», — говорится в официальном сообщении.

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По данным ведомства, правоохранители сейчас проводят доследственную проверки по факту исчезновения группы туристов из Москвы. Врачи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и госпитализировали.

Турист Вадим Шитов поделился с «360» подробностями происшествия. Он рассказал, что он и три туристки спускались с перевала Браконьеров.

«В какой-то момент одна из девушек сорвалась, я ее закрыл и сам улетел вниз. Она пораньше остановилась. Мы были уверены, что за нами придут. В итоге, мы ждали подмогу около 1, 5 суток», — сказал мужчина.

Также Вадим поблагодарил сотрудников МЧС за спасение. По словам туриста, это был не последний его поход в горы, в будущем он также продолжит покорять вершины.

В воскресенье, 18 июня, в спасательные службы обратился мужчина, который заявил об исчезновении своей дочери. Он отметил, что женщина состоит в туристической группе из четырех москвичей, которые отправились в горы Карачаево-Черкесии.