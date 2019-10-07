  • Пропавших в Дагестане полицейских нашли мертвыми. Их машина сорвалась в обрыв

    07 октября 2019, 11:45

    Алексей Сахаров, Мария Еремина

    В дагестанском Избербаше погибли двое полицейских. Их машина вылетела с обрыва. Правоохранителей не могли найти двое суток.

    Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, об исчезновении двух полицейских стало известно после того, как с заявлением о пропаже мужа обратилась супруга одного из них. По словам женщины, два сержанта полиции, ее муж К. и его сослуживец А. выехали из Каспийска в 03:00 и направились в сторону дома. В Избербаш они так и не приехали.

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    Полиция начала поиски пропавших. Долгое время судьба правоохранителей оставалась неизвестной. Нигде не удавалось обнаружить ни полицейских, ни их коричневую «Приору», на которой они отравились в путь. В поисках был задействован личный состав ОВД по Избербашу.

    Утром 7 октября тела пропавших были найдены в одном из ущелий. Машина вылетела с дороги и упала вниз, да так неудачно, что долгое время ее не удавалось обнаружить. Точную причину произошедшего предстоит назвать экспертам. Идет расследование.