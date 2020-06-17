Пропавших в Бурятии туристов будут искать с вертолетом. Они успели подать сигнал SOS

В Бурятии пропала группа туристов. На их поиски отправили вертолет Ми-8 с группой спасателей. Баннер с просьбой о помощи заметил на берегу реки очевидец. Рядом валялись останки лопасти от аэролодки.

Светлую ткань, растянутую на кустах, обнаружили вечером 15 июня на берегу реки Китой в Окинском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. На ней углем сделали надпись «SOS 14.06.20 г.» и нарисовали ведущую вверх по течению стрелку — к устью реки Китой-Кин. На импровизированном баннере уточнялось расстояние в пять километров.

Мужчина, увидевший надпись, заметил рядом часть лопасти от аэролодки. Спустя день в полицию обратилась жительница Ангарска, которая не смогла связаться со своим супругом. Вместе с товарищем он как раз отправился на аэролодке вверх по течению реки Китой.

Спасатели подготовили для поисков пропавших туристов вертолет, но из-за плохих погодных условий поисковые работы с воздуха отложили. Утром 17 июня Ми-8 вылетел на поиски терпящих бедствие.