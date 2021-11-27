Пропавших при снегопаде рыбаков нашли в Хабаровском крае

Спасателям удалось найти рыбаков, пропавших неделю назад во время снегопада в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«В ходе поисковых мероприятий люди обнаружены, в настоящее время их жизни ничего не угрожает», — заявили в ведомстве.

Шесть рыбаков перестали выходить на связь 20 ноября. Они отправились порыбачить на реку Катэн, но в регионе начался сильный снегопад, продлившийся несколько дней. Искать пропавших мужчин отправились пять спасателей. Специалисты выехали в район имени Лазо, где поиски осложняли бездорожье и глубокий снег.

Как уточнили в региональном главке МЧС, рыбаки не смогли самостоятельно уехать на машине из-за сугробов. Сейчас к ним можно попасть только на снегоходе.

«За минувший день спасатели с помощью снегохода проделали колею под одно колесо. Сегодня в течение дня будут проводиться работы по проделке колеи под второе колесо грузового автомобиля рыбаков и эвакуация граждан», — рассказали спасатели.

Мужчины находятся в отапливаемом кунге, где есть топливо и продукты. Никому из рыбаков не требуется медицинская помощь. Следователи после завершения проверки примут решение об отказе в возбуждении уголовного дела.