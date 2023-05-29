Происшествия 29 мая 2023, 21:27 Пропавших неделю назад в тундре троих взрослых и подростка нашли живыми Спасатели вывезли из тундры пропавших на Ямале неделю назад людей РИА «Новости»

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Троих взрослых и 13-летнего ребенка нашли в тундре. Спасатели вывезли их оттуда на вертолете, сообщил портал «Ямал-медиа».

Взрослые вместе с подростком 22 мая выехали из фактории Салпада в Панаевск на двух снегоходах. Они не добрались вовремя до пункта назначения и перестали выходить на связь. Тогда родственники забили тревогу.

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Спустя несколько дней спасатели вылетели на вертолете на поиски пропавших. Они обследовали предположительный маршрут, но их так и не нашли. Также спасатели опросили местных жителей. Однако и это не дало никакого результата.

Затем проявила информация о том, что пропавших якобы видели на фактории Хадата еще 23 мая. Территория находится примерно в 80 километрах от предполагаемого маршрута. Однако эти данные также не подтвердили.

В понедельник, 29 мая, для поиска четырех человек задействовали воздушные суда. Как именно удалось найти потерявшихся в тундре людей, неизвестно. Однако, по данным издания, спасатели нашли живыми троих взрослых и подростка. Сразу после приземления вертолета их встретили родные.

Накануне в Царицынском парке на юге Москвы потерялась 11-летняя девочка. Спустя время ее нашли и передали матери.