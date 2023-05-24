24 мая 2023, 18:31
Пропавших на Эльбрусе туристов из Белоруссии нашли
МЧС: спасатели нашли живыми пропавших на Эльбрусе туристов из Белоруссии
Спасатели МЧС России обнаружили группу из шести туристов из Белоруссии. Они находились на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.
«Угрозы жизни людям нет. Поисковые работы длились 36 часов в сложном горном рельефе», — говорится в сообщении.
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Как уточнили в МЧС, подъем на высоту осложнялся сильным шквалистым ветром и снегом. Сейчас спасатели решают вопрос о спуске туристов. В поисковой операции участвовали 80 человек и 24 единицы техники.
Шестеро туристов из Белоруссии пропали после восхождения на Эльбрус 23 мая. Выяснилось, что группа не стала регистрироваться в экстренных службах перед тем, как начать восхождение, писал RT.
Альпинисты поднимались на гору по западному склону и перестали выходить на связь. На поиски пропавших отправились восемь спасателей. Также к Эльбрусу вылетел вертолет Ми-8 из Минеральных Вод.
Ранее турист насмерть замерз на Эльбрусе. Мужчина отправился покорять вершину в одних кроссовках и спортивном костюме. В экстренные службы за помощью обратилась жена погибшего.
Белоруссия
МЧС РФ
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