Происшествия 24 мая 2023, 18:31 Пропавших на Эльбрусе туристов из Белоруссии нашли МЧС: спасатели нашли живыми пропавших на Эльбрусе туристов из Белоруссии РИА «Новости»

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Спасатели МЧС России обнаружили группу из шести туристов из Белоруссии. Они находились на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

«Угрозы жизни людям нет. Поисковые работы длились 36 часов в сложном горном рельефе», — говорится в сообщении.

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Как уточнили в МЧС, подъем на высоту осложнялся сильным шквалистым ветром и снегом. Сейчас спасатели решают вопрос о спуске туристов. В поисковой операции участвовали 80 человек и 24 единицы техники.

Шестеро туристов из Белоруссии пропали после восхождения на Эльбрус 23 мая. Выяснилось, что группа не стала регистрироваться в экстренных службах перед тем, как начать восхождение, писал RT.

Альпинисты поднимались на гору по западному склону и перестали выходить на связь. На поиски пропавших отправились восемь спасателей. Также к Эльбрусу вылетел вертолет Ми-8 из Минеральных Вод.

Ранее турист насмерть замерз на Эльбрусе. Мужчина отправился покорять вершину в одних кроссовках и спортивном костюме. В экстренные службы за помощью обратилась жена погибшего.