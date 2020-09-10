Пропавших детей нашли в заброшенном доме в Кемеровской области

Пятерых пропавших детей нашли в частном заброшенном доме в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе МВД РФ по региону.

Накануне СМИ писали, что в Новокузнецке пропали без вести пять мальчиков в возрасте от семи до 12 лет. Уточняется, что вместе они ушли на прогулку и не вернулись. Детей искали представители правоохранительных органов с добровольцами, пишет «Газета.ru».

Пропавших обнаружили утром. Мальчики объяснили, что гуляли и не смотрели на часы. Они побоялись возвращаться домой в позднее время, боясь наказания. Родителей привлекли к административной ответственности.