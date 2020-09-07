Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь

«Группа нашлась», — заявили в ведомстве.

Источник агентства в экстренных службах региона отметил, что все люди живы.

Как написал Теlegrаm-канал Вazа, маршрут туристов удалось отследить по камерам. Они доехали на автобусе до Красной Поляны, а потом пошли к Хмелевским озерам. Один из детей дозвонился маме и рассказал об их местоположении. Сейчас туда направились спасатели МЧС. В пресс-службе ведомства «360» сообщили, что проверяют эту информацию.

Ранее стало известно, что Следственный комитет начал проверку после того, как группа из 11 человек ушла в горы в Сочи и не вернулась. Туристы вышли из поселка Эсто-Садок еще 6 сентября. Уточнялось, что в группе восемь детей от девяти до 16 лет и трое взрослых.

Для их поисков создали специальный оперативный штаб. Его возглавил мэр города Алексей Копайгородский. Также к поискам привлекли казаков и Росгвардию.

Прокуратура Краснодарского края сообщила, что туристы приехали из Твери, они занимаются лыжным спортом. Группа могла отправиться в горы для тренировки легких. Однако, по данным СК, на это у них не было разрешения.