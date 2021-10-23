Пропавшие в горах Кабардино-Балкарии охотники вернулись на базу

Пятеро охотников, которые ранее ушли в горы в Кабардино-Балкарии и внезапно перестали выходить на связь, нашлись к вечеру субботы. Как сообщили в региональном МЧС, все они сами вернулись на базу, никому из них не потребовалась помощь медиков.

По информации СМИ, речь идет о группе из пяти человек — это трое охотников, егерь и охотовед. Они отправились в горы ночью в районе села Верхняя Балкария. Компания должна была вернуться на базу уже утром, но в установленное время охотники так и не появились.

Сообщение о пропавших людях поступило спасателям днем в субботу. К поискам привлекли Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС, а также сотрудников Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.

Ранее трагическая история произошла с группой альпинистов, которая покоряла Эльбрус. Во время восхождения резко ухудшились погодные условия, люди потеряли видимость и позвонили спасателям. Однако когда сотрудники МЧС смогли подняться в гору, они обнаружили троих погибших. Еще 17 человек удалось спасти.