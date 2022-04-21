Пропавшего жителя тундры обнаружили мертвым на Ямале

Пропавшего тундровика Евгения Окотэтто обнаружили мертвым в Сеяхе Ямальского района. Последний раз мужчину видели 18 апреля. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на страницу поискового отряда во «ВКонтакте».

Искать мужчину первым начал его сын. К розыску присоединились члены поисково-спасательного отряда «Ямал». В ориентировке было сказано, что пропал мужчина ростом около 160 сантиметров худощавого телосложения. У пропавшего были черные волосы и карие глаза. Спустя время мужчину удалось обнаружить, однако он был уже мертв.