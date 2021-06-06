Пропавшего в тайге на Урале девятилетнего мальчика нашли

В Свердловской области нашли девятилетнего мальчика, который 4 июня пропал в тайге под Североуральском. Об этом пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА «Новости».

Школьник в пятницу вместе с отцом и группой туристов поднимался на Уральский хребет в районе базы «Крив». При подъеме на гору у его 46-летнего отца возникли боли в ноге. Поэтому он разрешил сыну спускаться без него, так как не мог быстро передвигаться. Но когда туристы спустились, то выяснилось, что ребенок пропал. Группа пыталась найти его своими силами, но безуспешно. Тогда они обратились в полицию.

В горах и тайге развернули масштабную поисковую операцию. В ней принимали участие около 80 полицейских, а также волонтеры и спасатели.

«Он жив, здоров, способен самостоятельно передвигаться. Сейчас сотрудники полиции ожидают прибытия в квадрат, где его нашли с вертолета, чтобы из гор доставить для осмотра врачам», — рассказал Горелых.

Спасатели сообщили, что состояние здоровья мальчика удовлетворительное. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

Ночью границы поисков были расширены. Ребенка нашла смена, которая вышла в 05:00, сообщил ЕАН глава Североуральска Василий Матюшенко.