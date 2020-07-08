Пропавшего в Свердловской области девятилетнего мальчика нашли мертвым

Пропавшего на озере Балтым под Екатеринбургом девятилетнего мальчика нашли мертвым. Водолазы обнаружили труп на дне водоема, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области

«Точную причину смерти покажет экспертиза. Поисковой операции дан отбой», — сообщил начальник пресс-службы управления Валерий Горелых. Представители правоохранительных органов выразили соболезнования родным погибшего ребенка, информирует сайт URA.ru. Ранее «360» сообщал, что вечером вторника, 7 июля, мальчик пропал под Екатеринбургом. В поисках принимали участие местные следователи, сотрудники СК РФ из города Верхняя Пышма, полицейские, спасатели, а также водолазы и волонтеры.