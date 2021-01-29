Пропавшего в Смоленске юношу обнаружили мертвым

В Смоленске нашли тело подростка, который пропал более недели назад. Оно лежало под слоем снега в овраге. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подростка обнаружили мертвым 29 января, уточнили в пресс-службе СК РФ по Смоленской области. Исчез он 20-го числа — вышел из дома и не вернулся.

«В овраге недалеко от одного из домов по Киевскому переулку <…> под слоем снега было обнаружено тело молодого человека», — рассказали в ведомстве. В поисковой операции принимали участие следователи, полицейские и волонтеры.

На теле погибшего при первоначальном осмотре не выявили никаких видимых повреждений. Труп отправят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти 17-летнего смолянина.

Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе и исчезновения подростка.

Расследование уголовного дела об убийстве взял под контроль руководитель СК РФ по региону.