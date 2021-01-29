29 января 2021, 23:47
Пропавшего в Смоленске юношу обнаружили мертвым
В Смоленске нашли тело подростка, который пропал более недели назад. Оно лежало под слоем снега в овраге. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Подростка обнаружили мертвым 29 января, уточнили в пресс-службе СК РФ по Смоленской области. Исчез он 20-го числа — вышел из дома и не вернулся.
«В овраге недалеко от одного из домов по Киевскому переулку <…> под слоем снега было обнаружено тело молодого человека», — рассказали в ведомстве. В поисковой операции принимали участие следователи, полицейские и волонтеры.
На теле погибшего при первоначальном осмотре не выявили никаких видимых повреждений. Труп отправят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти 17-летнего смолянина.
Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе и исчезновения подростка.
Расследование уголовного дела об убийстве взял под контроль руководитель СК РФ по региону.