Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым

Полицейские обнаружили тело 16-летнего юноши в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи.

«Сегодня тело юноши было обнаружено в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи в той же одежде, в которой он покинул дом. Предварительно, следы насильственный смерти на теле молодого человека отсутствуют», — сообщила пресс-служба СКР по Республике Крым и Севастополю.

Следователи и криминалисты пытаются установить все обстоятельства гибели. Судебно-медицинские экспертизы будут назначены в ближайшее время.

Также в пресс-службе отметили, что следствие будет изучать обстановку в семье и окружении подростка.