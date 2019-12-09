Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым
Тело подростка, которого разыскивали около трех недель, обнаружено в Севастополе. Мальчик ушел из дома 26 ноября, сообщило онлайн-издание «Новый Севастополь».
Полицейские обнаружили тело 16-летнего юноши в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи.
«Сегодня тело юноши было обнаружено в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи в той же одежде, в которой он покинул дом. Предварительно, следы насильственный смерти на теле молодого человека отсутствуют», — сообщила пресс-служба СКР по Республике Крым и Севастополю.
Следователи и криминалисты пытаются установить все обстоятельства гибели. Судебно-медицинские экспертизы будут назначены в ближайшее время.
Также в пресс-службе отметили, что следствие будет изучать обстановку в семье и окружении подростка.