Пропавшего в Петербурге семиклассника нашли в больнице с алкогольным отравлением

Учащийся седьмого класса одной из петербургских школ госпитализирован в больницу с алкогольным отравлением. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Медики забрали школьника в больницу по Большой Посадской улице, его состояние расценивается как тяжелое, написал Piter.tv.

Правоохранители установили, что около недели назад подросток сбежал из специального учреждения, после чего его объявили в международный розыск.

Накануне в социальных сетях появилось видео с потасовкой двух школьников в Балашихе.

Директор учебного заведения сообщил «360», что подростки занимаются спортом и просто выясняли, чей спорт лучше, как таковой потасовки не было.