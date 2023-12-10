Происшествия 10 декабря 2023, 17:33 Пропавшего в Петербурге мальчика нашли мертвым в 10 минутах ходьбы от дома Пропавшего в Петербурге школьника нашли мертвым недалеко от дома РИА «Новости»

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Жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратилась в полицию, заявив о пропаже 13-летнего сына. Вскоре тело мальчика нашли рядом с домом на улице Корнея Чуковского, написала «Фонтанка».

По данным издания, накануне вечером в дежурную часть позвонил мужчина и сообщил о найденном трупе. Прибывшие на место происшествия полицейский установили, что это семиклассник, которого разыскивает мать.

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Уточняется, что его нашли в 10 минутах ходьбы от дома. Тело школьника направили в морг.

Погибшего охарактеризовали как положительного мальчика. Он рос в благополучной семье вместе с братом, на учете комиссии по делам несовершеннолетних не состоял.

Сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал, что школьник выпал из окна 23-го этажа. Полиция устанавливает причины гибели несовершеннолетнего.

Ранее ученик колледжа сорвался с крыши в Петербурге, пытаясь сделать селфи.