10 декабря 2023, 17:33
Пропавшего в Петербурге мальчика нашли мертвым в 10 минутах ходьбы от дома
Пропавшего в Петербурге школьника нашли мертвым недалеко от дома
Жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратилась в полицию, заявив о пропаже 13-летнего сына. Вскоре тело мальчика нашли рядом с домом на улице Корнея Чуковского, написала «Фонтанка».
По данным издания, накануне вечером в дежурную часть позвонил мужчина и сообщил о найденном трупе. Прибывшие на место происшествия полицейский установили, что это семиклассник, которого разыскивает мать.
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Уточняется, что его нашли в 10 минутах ходьбы от дома. Тело школьника направили в морг.
Погибшего охарактеризовали как положительного мальчика. Он рос в благополучной семье вместе с братом, на учете комиссии по делам несовершеннолетних не состоял.
Сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал, что школьник выпал из окна 23-го этажа. Полиция устанавливает причины гибели несовершеннолетнего.
Ранее ученик колледжа сорвался с крыши в Петербурге, пытаясь сделать селфи.
Санкт-Петербург
Школьники
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