08 октября 2020, 12:29
Пропавшего в Перми восьмиклассника нашли мертвым
Тело пропавшего 5 октября подростка обнаружили в Перми, сообщили сотрудники следственного управления СК РФ по региону.
«Обнаружено тело подростка без внешних признаков насильственной смерти», — процитировал следователей сайт Ura.ru.
В поисках приняли участие добровольцы, местные жители, следователи, а также полицейские. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
Следователи получили сообщение о пропаже молодого человека во вторник, 6 октября. По предварительным данным, восьмиклассник вышел из дома вечером в понедельник. Парень сообщил родителям, что добрался до учебного заведения. Больше подросток не выходил на связь.