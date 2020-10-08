Пропавшего в Перми восьмиклассника нашли мертвым

Тело пропавшего 5 октября подростка обнаружили в Перми, сообщили сотрудники следственного управления СК РФ по региону.

«Обнаружено тело подростка без внешних признаков насильственной смерти», — процитировал следователей сайт Ura.ru.

В поисках приняли участие добровольцы, местные жители, следователи, а также полицейские. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Следователи получили сообщение о пропаже молодого человека во вторник, 6 октября. По предварительным данным, восьмиклассник вышел из дома вечером в понедельник. Парень сообщил родителям, что добрался до учебного заведения. Больше подросток не выходил на связь.