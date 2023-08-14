Происшествия 14 августа 2023, 03:56 Пропавшего в начале августа мужчину нашли мертвым в Тверской области Unsplash

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Пропавшего в начале августа в Тверской области мужчину нашли мертвым. Об этом сообщили на странице поискового отряда «Сова» в социальной сети «ВКонтакте».

Погибший мужчина ушел из дома в поселке Сахарово 5 августа, с тех пор о его местонахождении не было известно. Волонтеры разместили объявление о поиске пропавшего 10 августа, а 13 числа стало известно, что мужчину нашли мертвым. Подробности поисков и обстоятельства смерти не уточняются. Официальной информации пока не поступало.

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Пропавшего в Башкирии ведущего из Магнитогорска Александра Нурмухаметова нашли мертвым 9 августа, спустя четыре дня после пропажи. В поиске мужчины принимал участие поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области.

В Адыгее волонтеры ищут двух 15-летних девочек. Подружки уши из дома и пропали. Девушек ищет полиция, к ней присоединились волонтеры «ЛизаАлерт» и добровольцы. Школьницы перестали выходить на связь с родственниками 10 августа. Предположительно, они пропали в Майкопе.