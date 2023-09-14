Происшествия 14 сентября 2023, 11:36 Пропавшего в Кургане 10-летнего школьника нашли живым Полиция сообщила об обнаружении пропавшего в Кургане мальчика УМВД Курганской области / Telegram

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Пропавшего в Кургане 10-летнего мальчика обнаружили сотрудники полиции. Школьник шел вдоль дороги в микрорайона Увал, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители доставили ребенка в отдел полиции. В ведомстве подчеркнули, что мальчик здоров, никаких противоправных деяний в отношении него никто не совершал.

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«В ближайшее время его передадут законным представителям», — добавили в УМВД.

Мальчик пропал днем ранее, 13 сентября. Региональный СУ СК успел возбудить уголовное дело. Обстоятельства исчезновения ребенка устанавливали следователи-криминалисты. На розыск школьника мобилизовали сотрудников следственного управления и полиции.

Всех, кто обладал информацией для установления местонахождения ребенка, просили обращаться в следственное управление, в органы внутренних дел по круглосуточному телефону 02, а также в дежурную часть УМВД России по Курганской области.