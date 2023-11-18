Происшествия 18 ноября 2023, 16:25 Пропавшего в Красноярском крае мальчика нашли мертвым СК: в Красноярском крае нашли тело пропавшего мальчика Пресс-служба Следственного комитета

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В Ачинске обнаружили тело 12-летнего мальчика, который пропал два дня назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Накануне от местный жительницы поступило сообщение в правоохранительные органы о том, что ее 12-летний сын не вернулся из школы после уроков. В рамках следственных мероприятий тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в реке Мазулька.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи назначили ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства гибели ребенка. Правоохранители ищут причастных к совершению преступления.

Несколько дней назад в Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка. По последним данным, полицейские до сих пор занимаются поисками ребенка.

Ранее в Воронеже пропала 15-летняя школьница. Она ушла из дома и не вернулась. Поисково-спасательный отряд «Регион 36» назвал приметы девочки.