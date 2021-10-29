Пропавшего в Красноярске подростка выловили в Енисее спустя месяц после исчезновения

Пропавшего в Красноярске в конце сентября подростка нашли мертвым, его тело выловили из Енисея. Погибшему было 17 лет.

Об обнаружении молодого человека сообщило местное издание ngs24.ru со ссылкой на волонтеров из группы «Поиск пропавших детей».

По данным активистов, около полуночи 28 сентября подросток ушел из общежития СибГУ имени Решетнева. Ночью 29 сентября он опубликовал несколько фото, на которых он стоит на Октябрьском мосту. Тогда же он разговаривал с другом по телефону и сказал, что гуляет.

В начале октября мать подростка обратилась в полицию из-за того, что сын перестал отвечать на звонки. По факту пропажи студента возбудили уголовное дело.

Издание уточнило, что в день исчезновения парень был одет в темно-зеленые штаны, черный плащ, черные кроссовки и черную шляпу. В ухе была серьга в виде креста.

По словам источника ngs24.ru, по делу назначена генетическая экспертиза, потому что мать подростка не смогла его опознать — тело слишком долго пробыло в воде.