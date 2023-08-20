Происшествия 20 августа 2023, 16:09 Пропавшего в Краснодаре мальчика нашли живым через три дня поисков «Лиза Алерт»: пропавший 17 августа в Краснодаре мальчик найден живым РИА «Новости»

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Пропавшего в Краснодаре восьмилетнего мальчика нашли живым. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального отряда «Лиза Алерт».

Информации о местонахождении ребенка не было с 17 августа. Наконец, 20 августа, его смогли обнаружить. Подробней о поисковой операции и состоянии мальчика в поисковом отряде не сообщили.

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Поиски школьника вели правоохранители и волонтеры. Обстоятельства, при которых он исчез, не уточнялись.

В ГУ МВД Краснодарского края информацию об обнаружении школьника пока не прокомментировали.

Несколькими днями ранее в Ленобласти обнаружили новорожденного мальчика. Ребенок лежал в мусорном пакете на улице. Нашедшая его женщина обратилась в полицию. Правоохранители оперативно задержали мать младенца.

Выяснилось, что она родила сына в бане, потом положила в мешок для мусора и спрятала сверток в кусты.