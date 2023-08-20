20 августа 2023, 16:09
Пропавшего в Краснодаре мальчика нашли живым через три дня поисков
«Лиза Алерт»: пропавший 17 августа в Краснодаре мальчик найден живым
Пропавшего в Краснодаре восьмилетнего мальчика нашли живым. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального отряда «Лиза Алерт».
Информации о местонахождении ребенка не было с 17 августа. Наконец, 20 августа, его смогли обнаружить. Подробней о поисковой операции и состоянии мальчика в поисковом отряде не сообщили.
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Поиски школьника вели правоохранители и волонтеры. Обстоятельства, при которых он исчез, не уточнялись.
В ГУ МВД Краснодарского края информацию об обнаружении школьника пока не прокомментировали.
Несколькими днями ранее в Ленобласти обнаружили новорожденного мальчика. Ребенок лежал в мусорном пакете на улице. Нашедшая его женщина обратилась в полицию. Правоохранители оперативно задержали мать младенца.
Выяснилось, что она родила сына в бане, потом положила в мешок для мусора и спрятала сверток в кусты.
Дети
Краснодар
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