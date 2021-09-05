Пропавшего в Кемерове актера Максима Герцева нашли мертвым

Актер Театра для детей и молодежи в Кемерове Максим Герцев обнаружен мертвым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Артист пропал 3 сентября. Он уехал на автомобиле Nissan Ade темно-зеленого цвета и перестал выходить на связь.

«Герцев Максим Михайлович найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении поискового отряда во «ВКонтакте».

Источник фото: vk.com/la_kemerovo

Ему было 25 лет. Причины смерти актера не сообщаются.

Герцев принимал участие в спектаклях «Доктор Айболит и его звери», «Портрет Дориана Грея» и «Пьяные» в местном театре.

В правоохранительных органах региона сообщение о смерти актера пока не прокомментировали.