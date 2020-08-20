Пропавшего в Хакасии мальчика нашли мертвым

Спасатели нашли пропавшего два дня назад в Хакасии шестилетнего мальчика. Ребенок был мертв. Его тело обнаружили в воде на территории саяногорского поселка Майна. Девочка, с которой дошкольник ушел гулять, тоже погибла.

Дети отправились на прогулку 18 августа и не вернулись, напомнили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Родители пятилетней девочки начали искать ее самостоятельно, в итоге обнаружив мертвой на берегу Енисея у Саяногорска.

«В связи с пропажей мальчика его родители обратились за помощью в правоохранительные органы», — уточнили в ведомстве.

Поисковые мероприятия велись непрерывно в течение двух суток. В них принимали участие криминалисты регионального СК, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, волонтеры и местные жители.

«Тело мальчика обнаружено спасателями в воде 20 августа», — сказали в Следственном комитете. Повреждений, которые бы указывали на криминальный характер смерти ребенка, специалисты не нашли.

Известно, что обнаруженная ранее девочка утонула. Причины смерти мальчика установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.