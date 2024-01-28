Происшествия 28 января 2024, 04:16 Пропавшего в Гурьевске 4 дня назад мальчика нашли в бане в соседнем районе МВД Калининградской области: пропавшего в Гурьевске мальчика нашли в бане РИА «Новости»

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Пропавшего 11-летнего мальчика, которого разыскивали в Калининградской области с 24 января, нашли в соседнем районе. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ребенок ушел из дома 24 января. На его поиски направили поисково-спасательный отряд, мальчика также искали волонтеры ПСО «Запад». Выяснилось, что ребенок на попутной машине добрался до поселка Романово Зеленоградского района. Водителю мальчик сказал, что потерял деньги и не может туда добраться.

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Приехав в Романово ребенок не пошел к родственнику, а спрятался в бане и уснул. Там его и обнаружили полицейские.

Ранее несовершеннолетний уже уходил из дома, с ним провели профилактическую беседу. В отношении матери сотрудники ПДН составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

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