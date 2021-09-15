Пропавшего в Екатеринбурге бизнесмена нашли мертвым на берегу озера

Тело пропавшего 10 сентября бизнесмена Алексея Шабанова обнаружили на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге. Гибель предпринимателя подтвердили волонтеры поискового отряда и друг Шабанова, бывший член Общественной палаты города Алексей Беззуб.

По данным Е1, труп бизнесмена прибило к берегу озера со стороны Изоплита. Автомобиль Шабанова также был найден возле озера.

Знавший погибшего Алексей Беззуб сообщил у себя в Facebook, что бизнесмен планировал поехать с семьей в отпуск в Турцию, он никогда не говорил о смерти. По мнению знакомого, версии о суициде быть не может. Также Беззуб указал на то, что у Шабанова не было проблем с финансами.

«Насчет долгов, я сомневаюсь, что они у него были. За много лет он искал, куда вложить еще деньги, искал более прибыльные рынки. Он мог попросить меня и других людей помочь, но ему не нужна была помощь, ограничивался только советами», — отметил Беззуб.

В региональных ГУ МВД и СУ СК информацию об обнаружении тела пропавшего бизнесмена, а также версии о причинах его смерти пока не прокомментировали.