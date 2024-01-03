Происшествия 03 января 2024, 22:40 Пропавшего в Челябинске 10-летнего школьника нашли Пропавшего в Челябинске 10-летнего школьника нашли дома у его бабушки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полиция и волонтеры завершили поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в Курчатовском районе Челябинска утром 3 января. Об этом сообщили в Telegram-канале ИА «Челябинск сегодня».

«Ребенок найден. С ним все хорошо», — уточнил канал.

Реклама

Днем писали, что школьник ушел из дома утром 3 января в неизвестном направлении. Ориентировки мальчика распространили в социальных сетях и СМИ. К поискам ребенка присоединились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Позже появилась информация, что школьника нашли. Все это время мальчик находился у бабушки, проживающей в частном секторе.

Ранее 13-летний школьник пропал в Екатеринбурге. Местонахождение подростка неизвестно со 2 января. Ориентировка на мальчика появилась в группе поисково-спасательного отряда «Прорыв» в социальной сети «ВКонтакте».