Происшествия 10 августа 2023, 02:08 Пропавшего в Башкирии ведущего нашли мертвым Пропавшего пять дней назад в Башкирии ведущего Нурмухаметова нашли мертвым Группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» / «ВКонтакте»

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Пропавшего в Башкирии ведущего из Магнитогорска Александра Нурмухаметова нашли мертвым. Его тело обнаружили 9 августа спустя четыре дня после пропажи. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области в соцсети в «ВКонтакте».

«Найден. Погиб», — сказано в сообщении.

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Что стало причиной смерти, не сообщается.

Поиски Нурмахометова волонтеры организовали прошлым утром. Но пропал он еще 5 августа. Было известно, что в пятницу, 4 августа, он провел музыкальный фестиваль на территории горнолыжного центра «Банное», а на следующий день перестал выходить на связь. В этот день его телефон смогли пробить в районе ресторана «Старый Очаг» поздним вечером, но он уже был выключен. Затем телефон вовсе переместился за пределы республики.

Ранее стало известно, что пропавшую в Алтайском крае 12-летнюю девочку нашли живой. Она потерялась в тайге, и ее искали почти сутки.