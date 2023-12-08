08 декабря 2023, 01:39
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли в Сочи
Полиция Сочи: пропал трехлетний мальчик на детском самокате
В Сочи в районе остановки «Гостиница Москва» пропал трехлетний мальчик. Ребенок был на детском самокате. Об этом сообщило УВД по городу в своем Telegram-канале.
«Разыскивается трехлетний мальчик. Потерялся сегодня вечером в районе остановки „Гостиница Москва“. <…> При себе имеет детский самокат», — уточнили в полиции.
Реклама
Ребенок потерялся около девяти часов вечера 7 декабря. Спустя 40 минут полицейские нашли мальчика в парке «Ривьера». Ребенок чувствует себя хорошо.
В Тюмени волонтеры второй день ищут пропавшего 13-летнего школьника. Подросток пропадает не в первый раз. В мае он уже уходил из дома — мальчика нашли через несколько дней. Ситуация повторилась в ноябре.
В ночь на среду, 6 декабря, в Екатеринбурге нашли школьника, который пропал за несколько часов до этого в районе Уралмаш.
Сочи
Полиция
Реклама
Реклама