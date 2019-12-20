Пропавшего школьника нашли в Челябинске

По информации ИА Natiоn Nеws, мама школьника заявила о пропаже в правоохранительные органы. Она уточнила, что ребенок сел в маршрутку, рассказал о пробке, а спустя некоторое время перестал отвечать на сообщения и звонки.

«Раньше он никуда не уходил. У него сейчас переходный возраст, он резко стал эмоционален и выяснилось, что у него в школе отношения с девочкой», — отметила мать.

В группе поискового отряда «Легион Спас» в социальной сети «ВКонтакте» заявили о том, что мальчика нашли живым.

Полиция добавила, что днем подросток самостоятельно пришел в квартиру своей бабушки. По словам его мамы, школьник не возвращался домой из-за ссоры накануне. Он ночевал на чердаке дома.