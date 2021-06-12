Пропавшего с «няней» ребенка нашли в Подмосковье

Девушку, которая увела из дома двухлетнюю дочку своей знакомой в Видном, задержали полицейские. Ребенок чувствует себя хорошо.

Увела ребенка 34-летняя москвичка. Ее вместе с девочкой обнаружили в городском округе Балашиха. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте женщины, сообщило РИА «Новости».

Ранее по факту похищения ребенка было возбуждено уголовное дело. Об исчезновении дочки ее мать сообщила в полицию 11 июня. По словам женщины, она оставила ребенка под присмотром своей знакомой, а та увела его из дома.

По данным РЕН ТВ, вместе с «няней» был мужчина. С этой парой мама девочки познакомилась совсем недавно. Они представлялись Альбиной и Михаилом.

Ранее Ura.ru сообщало о жестоком убийстве полугодовалого ребенка няней в Тюмени. Женщина сначала похитила малыша своих знакомых, которые попросили ее посидеть с ним несколько часов, а потом расправилась с ним. Психолого-психиатрическая экспертиза обнаружила у обвиняемой параноидную шизофрению и алкоголизм в начальной стадии. Ее признали невменяемой.