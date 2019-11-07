Пропавшего россиянина разыскивают в Турции

Юлия Коваленко, мать пропавшего, рассказала, что сын пропал 1 ноября. Она обратилась в генконсульство России в Анталье, ища содействия в поисках.

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«В связи с данным обращением генконсульством направлен запрос в компетентные турецкие органы с просьбой установить местонахождение россиянина. Волонтерами российской диаспоры в Турции развернута работа по поиску соотечественника», — пояснили в посольстве.

Сайт «Аргументы и факты» отметил, что члены дипмиссии находятся в постоянном контакте с турецкими правоохранителями, родственниками пропавшего россиянина, а также волонтерами.