  • Пропавшего россиянина разыскивают в Турции

    07 ноября 2019, 01:49

    Ирина Нагайникова

    Мать гражданина РФ Никиты Василевского обратилась в российское посольство в Турции в связи с исчезновением сына в городе Сиде, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Юлия Коваленко, мать пропавшего, рассказала, что сын пропал 1 ноября. Она обратилась в генконсульство России в Анталье, ища содействия в поисках.

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    «В связи с данным обращением генконсульством направлен запрос в компетентные турецкие органы с просьбой установить местонахождение россиянина. Волонтерами российской диаспоры в Турции развернута работа по поиску соотечественника», — пояснили в посольстве.

    Сайт «Аргументы и факты» отметил, что члены дипмиссии находятся в постоянном контакте с турецкими правоохранителями, родственниками пропавшего россиянина, а также волонтерами.