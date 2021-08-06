Пропавшего ребенка нашли в Нижнем Новгороде

Восьмилетнего мальчика, который считался пропавшим, нашли в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

О пропаже ребенка стало известно 5 августа. К правоохранителям обратились родители мальчика. Они рассказали, что ребенок днем ушел гулять и не вернулся. Мобильного телефона у него при себе не было. Родители объяснили, что у ребенка есть особенности здоровья, которые не позволили бы ему назвать прохожим адрес проживания. На поиски мальчика у полицейских ушло около часа. Спокойно гуляющего школьника обнаружили на улице Путейской.