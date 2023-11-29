Происшествия 29 ноября 2023, 05:48 Пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину спустя неделю нашли в Екатеринбурге E1.ru: пропавшего неделю назад 44-летнего мужчину нашли в Екатеринбурге Freepik

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Мужчину, пропавшего при загадочных обстоятельствах почти неделю назад, нашли в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание E1.ru.

Авторы статьи рассказали, что 44-летний Андрей Чазов должен был посетить родственников в Кировском районе. Родные ожидали его 22 ноября, однако в назначенный день мужчина не приехал. Перед пропажей он связался с незнакомой девушкой в соцсети «ВКонтакте» и попросил денег на проезд. В итоге мужчина исчез, не дождавшись ответа.

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Позже родственники мужчины обратились в правоохранительные органы.

Уже 28 ноября волонтеры заявили о завершении поисков Чазова. По их словам, пропавший жив, он сам вышел на связь с родственниками. Других подробностей в поисковом отряде не рассказали.

Ранее в Москве нашли мужчину, который пропал после ссоры с девушкой. Он отключил телефон и ушел в неизвестном направлении. Семья исчезнувшего начала волноваться и обратилась к волонтерам. Позже парня нашли в Обнинске в Калужской области.