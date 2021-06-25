Пропавшего пожарного ищут на Ямале

На Ямале пропал 34-летний пожарный Егор Айваседо. Он перестал выходить на связь, возвращаясь с фактории на лодке по реке Еркалнадейпур, сообщило ИА «СеверПресс».

Связь с мужчиной прервалась 21 июня. Лодка была найдена на берегу, а сам мужчина исчез.

Уже несколько дней ведутся поиски: в них участвуют правоохранительные органы, спасатели и несколько десятков неравнодушных местных жителя: пропавшего многие знают и любят. Поиски в основном ведутся на воде. Иногда поисковики ночуют прямо на берегу, чтобы не терять времени.