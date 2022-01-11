Пропавшего подростка ищут в Кургане пятый день

Пропавшего подростка ищут в Тюмени пятый день подряд. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на поисковый отряд «Белая сова».

14-летняя девушка ушла из дома 7 января и не вернулась. Составлена ориентировка для ее поиска.

«Мухина Лариса Ивановна, 2008 года рождения. 7 января ушла из дома в Тюмени. Была одета в черную кофту, черные джинсы, серые кроссовки. Возможно — в куртку (синий верх, белый низ)», — говорится в ориентировке.