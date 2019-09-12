  • Пропавшего под Тюменью грибника загрыз медведь

    12 сентября 2019, 19:33

    Ольга Чеснокова

    Тело грибника, пропавшего без вести, нашли с рваными ранами возле озера Кривое в Тюменской области. Предполагается, что мужчина стал жертвой нападения медведя. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на областное управление Следственного комитета.

    55-летний мужчина отправился на озеро Кривое собирать ягоды и грибы. Однако 9 сентября связь с ним прервалась. Родственники обратились за помощью в полицию, и мужчину объявили в розыск как без вести пропавшего.

    Его тело нашли в Уватском районе Тюменской области с рваными ранами. По предварительным данным, серьезные повреждения ему нанес медведь.

    Сейчас проводится доследственная проверка. Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося, сообщил сайт «Дни.ру».