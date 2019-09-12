Пропавшего под Тюменью грибника загрыз медведь
Тело грибника, пропавшего без вести, нашли с рваными ранами возле озера Кривое в Тюменской области. Предполагается, что мужчина стал жертвой нападения медведя. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на областное управление Следственного комитета.
55-летний мужчина отправился на озеро Кривое собирать ягоды и грибы. Однако 9 сентября связь с ним прервалась. Родственники обратились за помощью в полицию, и мужчину объявили в розыск как без вести пропавшего.
Его тело нашли в Уватском районе Тюменской области с рваными ранами. По предварительным данным, серьезные повреждения ему нанес медведь.
Сейчас проводится доследственная проверка. Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося, сообщил сайт «Дни.ру».