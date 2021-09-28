Пропавшего почти неделю назад подростка ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка. Найти ее не могут уже шестой день — с 23 сентября. Раньше подросток никогда не уходил из дома. В поисках задействовали полицию и волонтеров двух поисковых отрядов.

Близкие заявили о пропаже школьницы в отдел полиции № 15, сообщил E1.RU. Для розыска несовершеннолетней ориентировали личный состав екатеринбургской полиции.

«Конфликтов <...> ни с кем не было. По словам родителей, она особо ни с кем не дружит, на связь за это время не выходила», — уточнили в поисковом отряде.

Последний раз в социальных сетях она появлялась вечером 21 сентября.

Известно, что девочка была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и белые кроссовки. Утром 23 сентября она отправилась в школу, но до учебного заведения не дошла, заявили волонтеры отряда «Лиза Алерт».